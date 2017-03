Braziliaanse procureur-generaal vraagt 83 onderzoeken naar politici voor corruptie

De procureur-generaal van Brazilië heeft dinsdag aan het Hooggerechtshof gevraagd om 83 onderzoeken te openen naar politici in het kader van het Petrobras-schandaal. Over welke politici het gaat, is niet bekend.

Het onderzoek is gebaseerd op getuigenissen van 77 bedrijfsleiders van het grootste bouwbedrijf in Latijns-Amerika, Odebrecht, die getuigden in het kader van een akkoord met het gerecht om strafvermindering te krijgen. Naast de 83 dossiers die werden overgemaakt aan het Hooggerechtshof, werden 211 dossiers doorgegeven aan andere juridische instanties.

Odebrecht is een van de belangrijkste spelers in het Petrobras-schandaal, waarbij een systeem van systematische fraude op poten werd gezet bij het toewijzen van aanbestedingen van het staatsbedrijf Petrobras aan zestien bedrijven. Er werd per contract 1 à 3 procent commissie betaald. Een deel werd doorgestort aan verkozen politici. De fraude heeft het staatsbedrijf meer dan 2 miljard dollar gekost.

De getuigenissen van de kaderleden zijn niet publiek gemaakt, maar volgens lekken naar de pers zouden nauwe contacten van huidig president Michel Temer genoemd worden. Temer kwam in 2016 aan de macht nadat presidente Dilma Rousseff werd afgezet wegens beschuldigingen van corruptie.