Trump: ‘Veel vertrouwen dat bewijs van afluisteren door Obama wordt gevonden’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft er ‘extreem veel vertrouwen’ in dat het ministerie van Justitie zal kunnen bewijzen dat de administratie van oud-president Barack Obama hem heeft afgeluisterd in de aanloop naar de verkiezingen. Dat heeft zijn woordvoerder Sean Spicer dinsdag gezegd.

Aan het ministerie van Justitie is gevraagd om bewijzen over afluisterpraktijken over te maken aan de commissie Inlichtingen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Die houdt maandag de eerste hoorzitting in verband met mogelijke Russische inmenging tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen. Ook de beschuldigingen van president Donald Trump aan het adres van zijn voorganger komen er aan bod.

Spicer is er zeker van dat Justitie wel degelijk bewijzen zal kunnen leveren, maar zegt dat hij niet wil ‘vooruitlopen’ op wat het ministerie precies zal overhandigen.

Nog geen bewijs

Op 4 maart tweette Trump: ‘Verschrikkelijk! Net ontdekt dat Obama mijn telefoon heeft afgetapt in de Trump Tower vlak voor de overwinning. Niks gevonden. Dit is McCarthyisme!’. De uitspraak lokte heel wat verontwaardigde reacties uit en sindsdien heeft de president nog geen bewijzen kunnen voorleggen.

Maandag gaf Kellyanne Conway, een raadgeefster van Trump, voor de camera’s van ABC nog toe dat er ‘geen bewijs’ is voor de beschuldiging. Diezelfde dag probeerde Spicer de uitspraak nog te verdraaien. ‘De president gebruikte het woord “afluisteren” tussen aanhalingstekens’, stelde hij tijdens een persbriefing. Trump zou het eigenlijk over ‘algemeen toezicht en andere activiteiten’ hebben gehad.