Werken bedreigen stiptheid spoor

De besparingen nopen Infrabel om vaker overdag aan de sporen te werken. En dat zal ook de reiziger voelen. Het risico op serieuze vertragingen stijgt.

Infrabel werkt vandaag vooral ’s nachts en in het weekend aan de spoorlijnen, maar dat is niet langer haalbaar. De infrastructuurbeheerder moet, in vergelijking met het vorige investeringsplan, 30 procent besparen. ‘Werken ’s nachts heeft een kost’, verklaarde Ann Billiau, directeur-generaal Traffic Management van Infrabel gisteren in de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. ‘En bovendien is het moeilijk om medewerkers te rekruteren die alleen ’s nachts en tijdens het weekend werken.’

Dat betekent dus dat Infrabel vaker overdag en tijdens de week gaat werken. Voor de minder drukke lijnen zal er af en toe een volledige onderbreking zijn. Treinen op drukke lijnen zullen – weliswaar tijdens de daluren – vaker op enkelspoor moeten rijden.

Bovendien wil Infrabel zijn onderhoudswerken anders organiseren, waardoor de impact voor de reiziger groter zal zijn. Nu werkt Infrabel ook al overdag, maar dat gebeurt dan snel tussen twee treinen door. Opmerkelijk is dat Infrabel toegeeft dat het de jongste jaren daardoor met ongevallen flirt.

‘Het komt nooit in de pers, maar er zijn wel bijna-incidenten. Het aantal menselijke fouten in de communicatie tussen de seinhuizen en de “kijkuitmensen” op de sporen is de laatste jaren enorm gestegen.’ Om dat gevaar aan te pakken, wil Infrabel voortaan gedurende een werkdag een spoorlijn afsluiten. Dat laat ook toe om onderhoudswerken te bundelen, waardoor minder frequent aan een lijn gewerkt moet worden.

NMBS ongerust

De nieuwe procedure zal ongetwijfeld een impact hebben op de stiptheid van de treinen. Infrabel minimaliseert. ‘We gaan dit niet doen tussen bijvoorbeeld Brussel en Gent. Als er op een enkelspoor gereden moet worden, doen we dat enkel als de treinen niet kruisen. We doen het dus enkel wanneer er geen impact is op de dienstverlening’, zegt Billiau. Maar het risico op serieuze vertragingen stijgt wel, geeft Infrabel toe. ‘Als er een incident is op een strook met één spoor, dan zit natuurlijk alles vast.’

Bij de NMBS kijkt men met argusogen naar het plan. Er wordt gevreesd dat de onderhoudswerken de dienstverlening wél in de war zal sturen. De nieuwe ceo Sophie Dutordoir hield het in haar eerste publieke optreden diplomatisch, maar haar boodschap was niet mis te verstaan. ‘Ik kan perfect begrijpen dat Infrabel dit voorstelt. Maar we moeten ook oog hebben voor de klant. Dit is volgens mij nog niet voldoende diep bekeken.’

Ook politiek is er ongerustheid. ‘Dit werpt een schaduw op de ambities van de NMBS’, zegt Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V). Maar David Geerts (SP.A) vindt dat de meerderheidspartijen niet moeten klagen. ‘Jullie hebben de besparingen mee goedgekeurd. Wat wil je dan? Het is verkeerd om op de pianist Infrabel te schieten.’