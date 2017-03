Crevits en onderwijsbonden praten donderdag voort

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en de onderwijsvakbonden hebben dinsdagavond een gesprek gehad in het kader van het loopbaandebat. ‘Omwille van de te beperkte tijd die er was wordt de vergadering donderdagmorgen voortgezet. Pas na die vergadering zal er communicatie gebeuren’, zo laat de woordvoerster van de minister weten.

Enkele weken geleden was het overleg met het onderwijsveld over het loopbaanpact afgesprongen. Dat pact moet het voor beginnende leerkrachten makkelijker maken om aan een lesopdracht te geraken en oudere collega’s de kans geven het wat kalmer aan te doen. In ruil vroeg de minister dat leerkrachten in de tweede en derde graad 22 uur zouden lesgeven in plaats van nu respectievelijk 21 en 20 uur.

De bonden zagen dat niet zitten en eisten dat Crevits geld op tafel legt voor maatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken. Bedragen van 300 tot 350 miljoen circuleerden. Ze vroegen tegen vorige vrijdag een antwoord. De minister nodigde de bonden vandaag/dinsdag uit voor overleg. Die gesprekken worden dus overmorgen/donderdag voortgezet.