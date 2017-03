Of de Nederlanders nu stemmen in een drive-in of met zicht op een oude tempel: het moet met potlood en papier. Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten? En moet iedereen gaan stemmen? Dit is wat u moet weten.

Wat?

Nederlandse kiezers gaan vandaag naar het stembureau om te stemmen voor de Tweede Kamer. Op basis van de resultaten wordt een nieuw kabinet geformeerd.

Wie mag stemmen?

Iedereen die 18 jaar of ouder is en de Nederlandse nationaliteit heeft

Waar?

Nederlanders kunnen in elk stembureau in hun gemeente terecht. Dat kunnen scholen, stations, bibliotheken of verzorgingstehuizen zijn, maar ook minder voor de hand liggende plaatsen. Zo kunnen Leidenaars gaan stemmen naast de tweeduizend jaar oude tempel in het Leidse Rijksmuseum voor Oudheden en heeft Zuidplas een heus drive-instembureau waar je terecht kan met de auto, motor of fiets.

Net zoals bij ons?

Drive-instembureaus buiten beschouwing gelaten, zijn er enkele belangrijke verschillen. Zo kent Nederland geen stemplicht, maar stemrecht. Wie niet wil, hoeft dus niet te gaan stemmen. Om conservatieve christenen tegemoet te komen, stemmen Nederlanders bovendien niet op zondag. Wie niet kan stemmen buiten werktijd, heeft daarom recht op twee uur ‘stemvrij’ van het werk.

Enkele cijfers

28 partijen

partijen 1114 kandidaten, waarvan 393 vrouwen en 721 mannen

kandidaten, waarvan 393 vrouwen en 721 mannen 93 De leeftijd van de oudste kandidaat, Johan de Haas

De leeftijd van de oudste kandidaat, Johan de Haas 17 De leeftijd van de jongste kandidaat, Malou Herstel



Waarom wordt gestemd op papier?

Nederlanders stemmen oldschool omdat het risico op hacking te groot is. Volgens experts is de gebruikte verkiezingssoftware namelijk erg handig, maar vooral ook kwetsbaar. Daarom rekenen de gemeenten, hoofdstembureaus en het centraal stembureau de stemmen op partijniveau handmatig uit. De software mag wel nog steeds gebruikt worden voor het controleren van de tellingen en het doorrekenen van stemmen op kandidaatsniveau. Maar enkel op voorwaarde dat de internetverbinding eerst werd uitgeschakeld.

Wanneer mogen we de eerste resultaten verwachten? De timings