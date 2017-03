De gespannen relaties tussen Den Haag en Ankara hebben ook verstrekkende gevolgen voor Nederlanders die in Turkije werken. Plaatselijk correspondent Olaf Koens ziet zich zo genoodzaakt om te liegen over zijn nationaliteit. 'En als het heel erg wordt, ga ik met een Turkse vlag staan zwaaien', bekende Koens op de Nederlandse talkshow RTL Late Night.

Olaf Koens werkt voor RTL-Nieuws in het Midden Oosten. Voordien was hij, ook voor Belgische media, actief als correspondent in Rusland. Nu Koens door de diplomatieke crisis in Turkije verslag uitbrengt, moet hij naar eigen zeggen voorzichtig te werk gaan. 'Tegen een willekeurige taxichauffeur op straat laat ik gewoon weten dat ik uit België kom. Om problemen te voorkomen.'

'Ik heb zelfs een Turkse vlag bij me, als he heel ernstig wordt, gaan we met die vlag staan zwaaien', aldus Koens, die zijn gezin wel naar het buitenland stuurde tot de gespannen situatie is ontmijnd.

Sinds Nederland twee Turkse ministers het afgelopen weekend de toegang tot het land ontzegde, is de diplomatieke discussie tussen beide landen volledig geëscaleerd. Zo beschuldigde Turks president Erdogan Nederland van nazipraktijken en omschreef hij de Nederlanders vandaag nog als ‘zij die met hun verdorven karakter 8.000 Bosnische moslims afmaakten’ in Srebrenica.