‘Onaanvaardbaar dat wij nog 14 dagen moeten opdraaien voor kosten van de krakers’

Het Gents koppel wier huis gekraakt werd, betreurt de beslissing van de voorzitter van de rechtbank. De krakers krijgen namelijk nog veertien dagen de tijd om het huis te verlaten. Tot dan moet het koppel blijven betalen voor gas, elektriciteit en water. 'We hadden bete r r

‘Wij hadden gehoopt dat de zaak nu achter de rug zou zijn. Dat blijkt dus niet. Het is voor ons totaal onaanvaardbaar dat wij nog 14 dagen langer gas, water en elektriciteit betalen,’ aldus het koppel. De rechter oordeelde dinsdag dat er geen sprake is van woonstschennis, omdat het gebouw onbewoond was en niet bemeubeld.

‘Wij hebben inderdaad de afgelopen twee maanden, sinds wij het pand gekocht hebben, niet in dat huis gewoond. Maar er staan wel degelijk meubelen in, op het bovenste verdiep. Het is natuurlijk best mogelijk dat die meubelen al de deur uit zijn,’ verklaart het koppel.

Kansloos

In beroep gaan is geen optie voor het koppel, tenzij ze opnieuw tweehonderd euro betalen en een nieuw verzoekschrift indienen. Dat wordt dan voorgelegd aan dezelfde rechter, die reeds op de hoogte is van de argumenten van het koppel. ‘Kansloos, dus,’ concludeert het stel.

‘We begrijpen niet hoe een rechter zoiets in onze plaats kan beslissen,’ luidt het verder. ‘De krakers gebruiken EGW op onze kosten. Dat heeft de politie klaarblijkelijk niet opgemerkt en dat vindt de voorzitter van de rechtbank onbelangrijk, net zo min als het risico op brandgevaar.’

Het koppel legt uit dat er een stel oude gaskachels in het gebouw staan die lang niet meer gebruikt werden en ‘absoluut niet aan de elementaire veiligheidsnormen voldoen.’

‘Misschien hadden wij er beter aan gedaan om aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg voor te stellen dat deze Roma-families op hotel konden gaan in de stad, op onze kosten, zolang, tot de stadsgemeenschap gastvrijer de Roma’s weet op te vangen. Dat zou natuurlijk veel geld gekost hebben, maar dan moesten we ons niet langer zorgen maken,' betreurt het koppel.