Van Hecke voorgedragen als CD&V-lijsttrekker in Gent

Mieke Van Hecke, voormalige topvrouw van het katholiek onderwijs, wordt door CD&V-Gent voorgedragen voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Vanavond moet het plaatselijke bestuur haar lijsttrekkerschap wel nog bevestigen, want ook Veli Yüksel blijft kandidaat.

Vorig jaar werd Sarah Claerhout door de CD&V-top nog met veel bombarie voorgesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In oktober kondigde Claerhout echter onverwacht haar afscheid aan van de politiek, omdat ze het oneens was met twee Vlaamse decreten. De jonge politica trok haar ontslag even snel weer in, maar nam uiteindelijk toch afscheid.

Sindsdien werden Oost-Vlaamse CD&V-toppers als Pieter De Crem en Joke Schauvliege gepolst over een verhuis naar Gent, maar zij weigerden. De Gentse Van Hecke blijkt nu wel bereid. Ook Veli Yüksel ziet zich nog als kandidaat, maar de kans dat Van Hecke het haalt, is groot. Anders is er een ‘majeur politiek probleem’, zo is te horen binnen de Gentse CD&V.

Van Hecke stopte in september 2014 na meer dan tien jaar aan het hoofd van het katholiek onderwijs. In 2015 werd ze aangesteld als voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut, het onafhankelijke orgaan voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.