Philip Mestdagh gaat naast Belgian Cats ook Namen coachen

Philip Mestdagh wordt volgend seizoen de nieuwe coach van basketbalclub Namen. Dat maakte het team dinsdag bekend. De 54-jarige Mestdagh tekende een contract voor minstens één seizoen en blijft ook aan als hoofdcoach van de Belgian Cats, de nationale vrouwenploeg.

Namen, de nummer vijf in de stand in de hoogste afdeling, besliste eerder dit jaar dat het aan het einde van dit seizoen afscheid neemt van Vincent Bouffioux. Mestdagh moet in Namen een ambitieus team op de been brengen dat met attractief basket kan meestrijden met de top van België.

Mestdagh was sinds december 2015 aan de slag bij Castors Braine en behaalde er vorig seizoen de landstitel. De dubbel pakken lukte niet, Castors werd in de bekerfinale verrassend verslagen door Namen. Eind 2016 werd hij bij Castors ontslagen na tegenvallende resultaten in Europa.

Met de Belgian Cats wist hij zich, voor het eerst in tien jaar, te plaatsen voor een EK. Dat wordt in juni in Tsjechië gehouden.