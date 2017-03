Nationale vrouwenhandbalploeg heet voortaan Black Arrows

Het nationale vrouwenhandbalteam gaat voortaan als de Black Arrows door het leven. De naamgeving is een volgende stap in de ontwikkeling van de nationale vrouwenhandbalploeg die op middellange termijn opnieuw officiële interlands wil spelen. Dit weekend spelen de Black Arrows een dubbele vriendschappelijke interland tegen Groot-Brittannië.

Spurtkanon Usain Bolt ligt zowaar aan de basis van de naam. “Onze W19 namen vorig jaar na afloop van een toernooi in Georgië plotseling de pose die Usain Bolt na een wedstrijd maakt aan”, zegt Linde Panis, bondscoach van de Black Arrows in een persbericht. “Bolt is pijlsnel en over die kwaliteit beschikken mijn speelsters eveneens. Komt daarbij dat ze doelgericht en dynamisch zijn. Al die eigenschappen kan je terugvinden in ons logo.”

Het nationale vrouwenteam speelde haar laatste officiële interland in 2005 in het Italiaanse Mezzocorona. Na een onderbreking van tien jaar werd in november 2015 de draad opnieuw opgepikt. In de aanloop van de interland van de Red Wolves tegen Tsjechië speelden de vrouwen wel een oefenwedstrijd tegen het Franse Lomme. Nadien volgden nog meer oefenwedstrijden waarna begin september een versnelling hoger geschakeld werd. De oefenwedstrijden werden oefeninterlands. Congo ging in Parijs voor de bijl waarna de vrouwen een dubbele interland tegen Groot-Brittannië winnend afsloten.

“Er zijn meerdere redenen waarom we opnieuw met een damesteam zijn begonnen” aldus Panis. “We willen het Belgische dameshandbal nadrukkelijk op de kaart zetten, onze speelsters een doel geven en hen tegelijk de kans bieden om zich verder te ontplooien. We zijn vertrokken van een selectie van speelsters die jong en ambitieus zijn en die hun talent en engagement al bewezen hebben bij de jeugdselecties. Als je daar nog enkele ervaren speelsters aan toevoegt die dezelfde ambitie en motivatie hebben als de jongeren dan krijg je een sterk en kneedbaar geheel. Dit is een groep voor de toekomst en zal aangevuld worden met de W19 die eigenlijk een kweekvijver voor talent en tegelijk een springplank naar de nationale ploeg kan zijn. Zij hebben een intensief trainingsprogramma en nemen dit weekend deel aan een Europees kwalificatietoernooi in Slovakije. Op middellange termijn willen we ook officiële interlands spelen maar zover zijn we nu nog niet.”

Het ontbreken van middelen is één reden waarom de Black Arrows die stap nog niet kunnen zetten maar ook fysiek moet het team nog sterker worden. “Uit wedstrijdanalyses is gebleken dat de Black Arrows tactisch en technisch het niveau aankunnen maar dat ze nog niet sterk genoeg zijn. De Fransman Mickael Dieryckx werd aangetrokken als conditietrainer en moet de speelsters de volgende stap helpen zetten. We willen onze speelsters zo goed mogelijk omkaderen en hen met onze beperkte middelen ondersteunen. Daarom gaat het misschien wat trager maar we werken in de goede richting. Stapsgewijs willen wij onze plaats op de Europese ranking weer kunnen innemen”. besluit Panis.