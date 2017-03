Somalische piraten hebben mogelijk schip gekaapt

Somalische piraten zouden voor het eerst in jaren opnieuw een vrachtschip hebben gekaapt. Er zouden acht bemanningsleden aan boord zijn.

Het vrachtschip Aris 13, dat onder Sri Lankaanse vlag vaart, stuurde een noodsignaal uit, zette zijn trackingsysteem af en veranderde zijn koers richting Somalische kust, zo zegt een piraterij-expert.

Verschillende bronnen zeggen dat een aantal vermoedelijke piraten maandag aan boord is gegaan van het schip.

Een woordvoerder van de European Naval Force, die de antipiraterij-operaties in de regio leidt, zegt dat het te vroeg is om van piraten te spreken. Maar als het bevestigd wordt, dan is het de eerste kaping van een commercieel schip door Somalische piraten sinds 2012.

Vijf jaar geleden terroriseerden Somalische piraten schepen in de Golf van Aden. In 2011 vielen ze 237 keer aan en hielden ze honderden mensen gegijzeld. Nadat de reders de beveiliging opdreven en de Somalische kust omzeilden, vielen de aanvallen sterk terug.