New York zet zich schrap voor sneeuwstorm: ‘Blijf van de straten’

Het noordoosten van de VS zet zich schrap voor een sneeuwstorm. De burgemeester van New York waarschuwt zijn stadsgenoten om niet op straat te gaan.

Intussen zijn duizenden vluchten in en naar de VS geschrapt. Ook vanop Brussels Airport wordt voorlopig niet naar New York gevlogen.

In New York hebben mensen massaal gehamsterd. Scholen blijven dicht en het openbaar vervoer ligt zo goed als stil. ‘Blijf van de straten’, zei burgemeester Bill de Blasio.

‘Er wordt erg veel sneeuw verwacht die verplaatsingen erg gevaarlijk maken. Kom enkel buiten in geval van nood en hou steeds een zaklamp bij de hand, naast voedsel en water in de wagen’, aldus de weerdiensten.

Na een ongewoon zachte winter en ondanks de naderende lente bedekte de zware storm Stella al een enorm gebied van het Appalachengebergte tot New England met een dik sneeuwtapijt.