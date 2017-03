Drie ambtenaren gearresteerd voor brand in jeugdinstelling Guatemala

In Guatemala zijn drie voormalige welzijnsambtenaren aangehouden in het kader van de brand in een jeugdinstelling. Zo meldt de politie maandag. Bij de brand van vorige week kwamen 40 jongeren om het leven.

De politie bevestigde de aanhouding van de voormalige minister voor Welzijn Carlos Rodas, zijn viceminister Anahi Keller en de voormalige baas van de jeugdinstelling, Santos Torres.

Ze worden beschuldigd van doodslag, misbruik tegen minderjarigen en plichtsverzuim, meldden de lokale media.

Negentien meisjes - tussen de veertien en zeventien jaar oud - stierven woensdag ter plaatse. De rest overleed in het ziekenhuis aan zware brandwonden. Een tiental slachtoffers liggen nog steeds in het ziekenhuis.

Rellen

De brand brak naar verluidt uit toen meisjes in een slaapzaal hun matrassen in brand begonnen te steken. Een dag voor het uitbreken van de ramp waren tientallen meisjes weggevlucht uit de door de overheid beheerde instelling, na rellen over de slechte leefomstandigheden. Maar de ontsnapte meisjes werden door de politie teruggebracht.

De ramp heeft geleid tot grote publieke verontwaardiging over de staat van de instelling, en het feit dat de overheid hier nooit tegen optrad. Volgens ouders en donoren waren de problemen van geweld, voedseltekorten en overbevolking al lang bekend.

Jimmy Morales, de president van Guatemala, zei op een persconferentie dat de Amerikaanse FBI gevraagd werd de oorzaken van de brand mee te onderzoeken.

In de instelling woonden zo’n 800 minderjarigen, sommigen omdat ze thuis mishandeld werden, anderen als jeugddelinquent.