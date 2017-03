Turkije sluit luchtruim voor Nederlandse diplomaten

Turkije sluit zijn luchtruim voor alle Nederlandse diplomaten, en dat met onmiddellijke ingang. Dat heeft de Turkse vicepremier Numan Kurtulmus maandagavond verklaard. Ankara schort ook alle diplomatieke relaties met Nederland op. De Nederlandse regering bestudeert de sancties die Turkije heeft aangekondigd.

De onderhandelingen tussen politici op het hoogste politieke niveau worden opgeschort. Turkije sluit het luchtruim voor alle Nederlandse diplomaten, zegt Turkse vicepremier Numan Kurtulmus. De Nederlandse ambassadeur, die momenteel in het buitenland is, is ook niet meer welkom.

Kurtulmus zei ook dat Ankara de vluchtelingendeal met de Europese Unie misschien wil herzien. ‘We doen exact wat zij met ons deden. We laten geen vliegtuigen met Nederlandse diplomaten toe in ons luchtruim of in ons land’, zegt Kurtulmus. ‘De verantwoordelijken van deze crisis moeten het ook oplossen.’

Nederland buigt zich over Turkse sancties

Mark Rutte benadrukte inhoudelijk nog niet veel over de sancties te kunnen zeggen, omdat ze net werden aangekondigd. Dat zei de Nederlandse premier maandagavond bij RTL Late Night.

Hij gaf wel aan dat de strafmaatregelen niet van economische aard zijn, en dat zei hij te begrijpen. 'We hebben een enorme investeringspositie daar, we zijn nummer één of twee qua investeringen. Ik snap dat ze zich daar niet op richten.'

Rutte herhaalde wel het 'totaal bizar' te vinden dat Turkije nu met sancties tegen Nederland komt. Die woorden gebruikte hij dit weekeinde ook al, nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan Nederland fascistisch en nazistisch had genoemd.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Eerder liet de Turkse president Recep Tayyip Erdogan weten dat hij naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg wil stappen. Hij zei dat Nederland 'rekenschap zal moeten afleggen' en dat Turkije alle mogelijke diplomatieke sancties zal aanwenden om Nederland van repliek te dienen.

De Turkse sancties komen er na de diplomatieke rel tussen Ankara en Den Haag van afgelopen weekend. Twee Turkse minister die in Nederland campagne wilden voeren voor het Turkse referendum in april, mochten het land niet in. Het referendum gaat over een ingrijpende aanpassing van de Turkse grondwet, waardoor de macht van de president gevoelig wordt uitgebreid.