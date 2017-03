Termont pikt kritiek van N-VA over kraken niet

De Gentse burgemeester Daniël Termont pikt de kritiek van N-VA over kraken in zijn stad niet en kaatst de bal terug. 'Ik zeg al jaren dat de federale overheid de wetgeving over kraken van bewoonde panden moet veranderen', aldus Termont.

Uit cijfers die de Gentse N-VA-fractie eerder maandag opvroeg, blijkt dat er op vier jaar tijd 62 procent meer gekraakte panden zijn, 159 eind 2016. Zowel fractieleider Elke Sleurs als raadslid Isabelle De Clercq schuwden scherpe bewoordingen niet, zoals 'niets doen aan het probleem is schuldig verzuim'.

In een reactie wijst Daniël Termont erop dat kraakpanden in de overgrote meerderheid van de gevallen leegstaande panden zijn waar er overduidelijk (nog) geen sprake (meer) is van bewoning. 'Situaties waarbij een bewoond pand gedurende een korte afwezigheid van de eigenaars gekraakt wordt, zijn uiterst uitzonderlijk'.

Termont herhaalt dat, als er geen heterdaadbetrapping is voor een inbraak, een burgemeester enkel kan en mag tussenkomen wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt. Voorts brengt hij in herinnering dat politiediensten enkel op bevel van een rechter een huis kunnen ontruimen. 'Inbraak is dus geen juridische grond op basis waarvan de politie krakers onmiddellijk kan uitzetten' hamert Termont.

'Sympathie voor krakers'

Isabelle De Clercq (N-VA) vond dat deze problematiek niet prioritair is voor de SP.A. ‘In maart 2015 stemde de voltallige meerderheid tégen mijn motie gericht aan de federale regering om de wetgeving inzake kraken te verstrengen. Burgemeester Termont steekt zijn sympathie voor krakers ten andere nooit onder stoelen of banken.’ Termont zei op de raad van 24 maart 2015 dat hij het vreemd vond dat de Gentse N-VA vroeg om politieke druk te zetten bij een hogere regering waar haar partijgenoten deel van uitmaken.

De Clercq zei verder dat ‘kraken nu blijkbaar een reguliere bron van inkomsten van criminelen is’, omdat de Roma-krakers uit de Gentse Holstraat verklaarden dat ze 150 euro ‘huur’ betaalden aan een Slovaak. ‘Waarom het Gentse stadsbestuur en de politie dit misdadig circuit van ‘inbreker-verhuurders’ niet aanpakt is voor N-VA Gent een compleet raadsel. Al hoeft het misschien niet te verbazen met een burgemeester die vindt dat kraken om economische motieven best ok is.’

Maar Termont neemt het niet dat hij de schuld krijgt in de discussie, en spreekt over het creëren van foute perceptie om puur electorale redenen. 'Voor mij staat N-VA steeds vaker voor Nieuw-Vlaamse Amateurfotografen: het enige dat ze goed doet, is framing. Dat Wouter Beke van CD&V daar ook aan meedoet, stelt mij diep teleur.'

'Eigenaars en huurders die ter goeder trouw handelen, moeten in staat zijn "krakers" snel en eenvoudig uit hun huis te laten zetten', besluit de burgemeester.

Maatregelen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kondigt maatregelen aan die kraken strenger aanpakken. Hij wil dat tegen Pasen bewerkstelligen.

‘We zullen de procedure voor de vrederechter verstrengen, meer tanden geven, door een strafsanctie laten volgen, ook wanneer er niemand meer woont. Ik denk dat we eerst langs de vrederechter zullen gaan met een burgerlijke uitzetting die eventueel ook kan gevorderd worden door de lokale overheid’, verklaarde Geens maandagmiddag op de VRT. ‘Laat ons duidelijk zijn: woonstschending vandaag of diefstal met inbraak of valse sleutels, dat zijn allemaal zaken die ten strengste verboden zijn. Ik verwacht dat we nog vóór Pasen met maatregelen zullen komen.’

Geens wil een versnelde burgerlijke procedure waarmee een bevel tot uitzetting wordt afgedwongen via de vrederechter.

Wanneer krakers een bevel tot uitzetting weigeren, zal er een strafsanctie volgen. Minister Geens zal ook bekijken in welke mate het mogelijk is dat ook de lokale besturen een bevel tot uitzetting kunnen vorderen.