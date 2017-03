Monument voor slachtoffers aangekomen in Brussel

Het kunstwerk ‘Gewond maar steeds overeind tegenover het onbegrijpelijke’, ter herdenking voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel, is maandagmiddag aangekomen in de Wetstraat in Brussel. Het herdenkingswerk is van de hand van de Brusselse kunstenaar Jean-Henri Compère en wordt op 22 maart, exact een jaar na de aanslagen, nabij het Schumanplein onthuld.

Het monument werd maandag in de ateliers Bouvy in Sainte-Cécile (provincie Luxemburg) op een oplegger geladen en naar Brussel vervoerd. Onder de supervisie van de kunstenaar zelf wordt het kunstwerk de komende twee dagen opgebouwd. Dat duurt wellicht tot woensdag. Tot aan de officiële inhuldiging blijft het bedekt met een dekzeil.

Dialoog en hoop

Compère was de winnaar van een projectwedstrijd die vorig jaar door de federale regering was gelanceerd. Het beeld uit roestvrij staal (inox) krijgt een plaats in de Wetstraat, meer bepaald in de voetgangerszone die gelegen is tussen het Schumanplein en het Jubelpark.

Het monument van 20 meter lang en 2 meter hoog bestaat uit twee platen van geglansd roestvrij staal waarvan telkens één kant omhoog krult. ‘Twee platen die tegenover elkaar staan en die samenkomen waar ze zich oprichten, zoals twee magneten die elkaar afstoten’, aldus de kunstenaar. Hij ziet in het monument een krachtig gebaar tegen geweld, waarbij de ruimte tussen beide onderdelen plaats biedt voor dialoog en hoop.