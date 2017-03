Nieuw filerecord op Vlaamse snelwegen

De filezwaarte op de Vlaamse snelwegen heeft vorig jaar een nieuw record gebroken, door een sterke toename van de avondfiles, vooral in de regio Antwerpen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maandag bekendgemaakt op basis van het jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum.

De ochtendfiles zijn vorig jaar op de Vlaamse snelwegen amper langer geworden, maar de gemiddelde avondfile werd 16 kilometer langer en telt nu 121 kilometer. De ringwegen rond Antwerpen en Brussel blijven de grootste knelpunten. Die laatsten zijn tijdens de avondspits goed voor 52 procent van alle files.

Minister Weyts kondigt alvast ook een record aan investeringen aan. ‘De enige manier om opnieuw perspectief te creëren is investeren. Daarom gaan we recordbedragen investeren in de weg, maar nog meer in de alternatieven voor de auto’, klinkt het.

Opvallend is voorts dat het autoverkeer vorig jaar is blijven toenemen, maar dat het vrachtverkeer gestagneerd is. Die stagnatie werd zichtbaar vanaf april, meteen na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens.