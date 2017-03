23/07/2016

21 landen nemen deel aan WK Zwerkbal in Frankfurt

‘Ons doel? De Olympische Spelen’

Vierhonderd spelers van 21 landenteams blazen dit weekend verzamelen in Frankfurt voor het WK Zwerkbal. Of JK Rowling dat in gedachten had toen ze de sport verzon voor haar Harry Potter-boeken, zullen we nooit weten, maar feit is dat het landenbal in non-fictievorm inmiddels aan zijn derde editie toe is, en steeds meer afstand neemt van het tovenaarswezen. Nick De Leu