Iran stelde vorig jaar honderden mensen terecht

Iran heeft vorig jaar minstens 530 mensen terechtgesteld. Het overgrote deel van hen voor ‘niet zware drugsdelicten’, klinkt het in een maandag voorgesteld rapport van de VN-Mensenrechtenraad in Genève.

De Verenigde Naties manen de Islamitische Republiek opnieuw aan om de doodstraf voor jongeren af te schaffen. Vijf jongemannen, die nog als minderjarigen werden veroordeeld, werden in 2016 opgehangen, twee anderen sinds het begin van het jaar.

Volgens de VN-cijfers heeft geen enkel ander land het voorbije decennium zo veel minderjarigen geëxecuteerd. Op het eind van vorig jaar verbleven nog 78 veroordeelden onder de 18 jaar in de dodencel.

In het rapport uiten de VN ook hun bezorgdheid over getuigenissen van ngo’s dat de meeste terechtstellingen in het openbaar voor een grote menigte plaatsvinden. In dat publiek staan ook kinderen.

Bovendien ontvingen de VN vele aanwijzingen dat Iran folteringen en andere onmenselijke praktijken aanwendt als straf. Ledematen van veroordeelden worden geamputeerd of hun gezichtsvermogen wordt hen ontnomen. Ook zweepslagen zijn nog dagelijkse kost.

Journalisten en bloggers worden zwaar gestraft indien ze kritiek uiten op de regering of volgens de staat ‘fake news’ produceren. Minstens 24 schrijvers zijn sinds midden december in de cel beland.