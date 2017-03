'Bio is niet per se gezonder en milieuvriendelijker, plantaardig eten wel'

Wie zweert bij biologische producten omdat ze gezonder en milieuvriendelijker zouden zijn, moet zijn mening misschien herzien. Er is namelijk onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor, terwijl er wél bewijs in overvloed is dat plantaardig eten gezond en milieuvriendelijk is, zegt doctor in de wetenschappen en moraalfilosofie Stijn Bruers.

'Consumenten noemen gezondheid als belangrijkste reden voor het kopen van biologische producten. Bio zou beter zijn voor de mens omdat er geen chemische bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt. Maar niemand, ook de Wereldgezondheidsorganisatie niet, heeft tot nu precies kunnen achterhalen wat de gezondheidseffecten zijn van het gebruik van pesticiden in de reguliere landbouw', liet Bruers dit weekend optekenen in de Nederlandse krant AD.

Volgens hem is er te weinig bewijs dat bio gezonder en milieuvriendelijker is. 'In de conventionele landbouw heeft men de afgelopen jaren veel meer onderzoek gedaan naar minder giftige pesticiden, grondbewerking... dan in de biolandbouw. De conventionele landbouw staat daar verder dan de biolandbouw', verheldert Bruers aan onze redactie.

Meer grond nodig

Enkele voorbeelden: kunstmest kan men tegenwoordig heel precies toedienen. Maar in de biolandbouw mogen enkel compost en mest afkomstig van dieren, die broeikasgassen uitstoten en voedsel eten waarvoor soms aan de andere kant van de wereld bossen zijn gekapt. Daarnaast is de opbrengst van bio ook lager, dus is er meer grond voor nodig. Omdat bioboeren geen onkruidverdelgers mogen gebruiken, moeten ze de grond vaker omploegen, wat schadelijk is voor de organismen in de grond.

Moeten we dan maar meteen stoppen met bio te kopen? 'Dat is niet helemaal mijn boodschap', zegt Bruers. 'Wat ik wil aankaarten, is dat er hoogtens twijfelachtig bewijs is dat bio echt gezonder en milieuvriendelijker zou zijn. Er is wel een overdaad aan bewijs dat plantaardige voeding beter is voor je gezondheid en het milieu. Bioproducten zijn duur, dus volgens mij zou het geld dat bespaard kan worden door geen bio te kopen, beter gestoken worden in campagnes om meer plantaardig te eten. De voordelen daarvan zijn wel aangetoond: minder diabetes, minder kanker, minder hart- en vaatziekten.'

'Ook voor het milieu is het goed om plantaardig te eten, want daarvoor zijn minder pesticiden, minder ontbossing, minder bemesting en minder antibiotica nodig. De laatste jaren is er alsmaar meer bewijs voor de voordelen van plantaardig eten. Daarom vind ik Dagen Zonder Vlees ook een goede campagne, omdat ze dat in de verf zet', aldus Bruers.