Waarom Geert Wilders zich nu pas laat zien

Nooit eerder voerde PVV-leider Geert Wilders zo’n eenzame verkiezingscampagne. Vanavond - twee dagen voor de Nederlandse verkiezingen - verlaat hij zijn geïsoleerde positie en stapt hij in de ring tegen premier Mark Rutte. Waarom nu pas?

Op Eenvandaag debatteert de populairste politicus, PVV-leider Geert Wilders, vanavond met huidig premier Mark Rutte (VVD). Het is de enige keer dat de twee elkaar rechtstreeks in de ogen kijken en ook een van de weinige keren dat Wilders deelneemt aan een debat.

1. Geen zin om te ‘blèren’

Enkele weken geleden trok de PVV-leider zich terug uit het Carrédebat, nadat mede-organisator RTL een interview met zijn broer had uitgezonden. Eerder zegde hij deelname af aan het ‘premiersdebat’ van RTL, nadat de zender meer lijsttrekkers had uitgenodigd dan in eerste instantie afgesproken. Wilders deed ook niet mee aan het Radio 1-debat en dit weekend sloeg hij de uitnodiging voor het Debat van het Zuiden af.

‘Debatteren doe je niet door met acht man aan een tafel te zitten door elkaar te blèren, dertig seconden wat te zeggen en een pootje te geven’, meent Wilders in een reactie aan 1Limburg. ‘Ik wil één-op-één discussiëren met politieke tegenstanders. Dan kun je tenminste je verhaal doen.’

Een woordvoerder van Wilders liet aan een Nederlandse televisiezender weten dat ‘Wilders heeft laten weten alleen maar dingen te doen die we leuk vinden.’ En al die debatten vond hij dus niet leuk.

2. Schaarste creëren

Door de commotie rond zijn beveiliging ging Wilders ook een tijd lang de straat niet meer op. Een keer heeft hij zich in deze campagne laten zien: in Spijkenisse. Zijn enige contact met de buitenwereld verliep via Twitter.

Op zijn populariteit lijkt dat geen enkele invloed te hebben. In de meeste peilingen is Wilders weliswaar een tikje gezakt, maar hij blijft met de VVD van Mark Rutte in een nek-aan-nekrace verwikkeld om de grootste partij te worden.

Schaarste creëren kan dus een uitgekiende campagnetactiek zijn. En wie vanuit PVV-perspectief kijkt, ziet dat het juist voor die partij niet onlogisch is.

De Nederlanders die op hem willen stemmen, kennen hem ondertussen ook al door en door. ‘Eigenlijk is Wilders al jaren op campagne. Hij moet echt geen handjes meer gaan schudden. Dat zal hem geen kiezer meer opleveren’, zei communicatiespecialist Jan Callebaut eerder in De Standaard.

3. Trouwe achterban

Onderzoeksbureau Ipsos ontdekte na de verkiezingen van 2012 dat vooral zwevende kiezers zich door een televisiedebat laten verleiden om op een bepaalde partij te stemmen. Maar het electoraat van de PVV ligt veel vaster dan dat van andere partijen.

Recenter Ipsos-onderzoek laat zien dat een groot deel van de potentiële PVV-aanhang maar één keuze heeft: thuisblijven of op Wilders stemmen. Andere zwevende kiezers twijfelen juist tussen meerdere partijen. Debatten zijn voor hen keuzemomenten.

Alleen de PVV kan het zich dus veroorloven een lijsttrekker te hebben die zich afschermt en vooral op Twitter campagne voert.

4. Tijd voor duidelijkheid

Maar vanavond duelleert Wilders dus toch. En dat is volgens Eenvandaag een goede zaak voor de PVV-leider. Niet alleen moet hij zijn trouwe achterban overtuigen om effectief hun stem uit te brengen, Wilders moet ook de nog twijfelende kiezer overtuigen. ‘Een kiezersgroep ter waarde van drie zetels, kiezers die nu zeggen PVV te stemmen, overwegen serieus een stem op een andere partij’, aldus de zender.

Die twijfelende PVV-kiezers geven aan dat ze Wilders gemist hebben in de debatten die de afgelopen weken gevoerd werden. Ze hebben vooral nood aan duidelijkheid over hoe hij zijn plannen wil uitvoeren en willen hem ook wel eens over andere onderwerpen horen spreken.