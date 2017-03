In een interview met radiozender Europe 1 heeft de Franse presidentskandidaat François Fillon zijn visie gegeven op de diplomatieke spanningen tussen Turkije en Nederland. Hij meent dat je wel moet reageren als Turkije Nederland en Duitsland als nazi's behandelt.

In datzelfde interview heeft Fillon het ook gehad over het gerechtelijk onderzoek dat naar hem loopt. Woensdag wordt hij namelijk verhoord in die zaak. Fillon ligt al weken onder vuur omdat hij familieleden aan goedbetaalde jobs hielp, zonder dat zij ook effectief voor hem werkten.

In de hoop de aandacht op het gerechtelijk onderzoek af te zwakken, benadrukt Fillon zijn economisch programma. Zo vreest hij de gevolgen van een uit-de-hand-gelopen staatsschuld.