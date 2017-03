Marie Vinck is bevallen van dochter

Actrice Marie Vinck en haar vriend Stef Aerts zijn sinds zondagmiddag de trotse ouders van een dochtertje. Het meisje kreeg de naam Gloria, zo laat Marie weten op haar Facebookpagina.

Vorige week maandag stond Marie Vinck nog hoogzwanger op de première van de film ‘Sprakeloos’, die geregisseerd werd door haar mama Hilde van Mieghem en waarin ze een hoofdrol speelt.

Het was nog even onzeker of ze de première zou halen, want ze was twee dagen ervoor uitgerekend. ‘Elke moment is spannend, maar dit is dubbel spannend’, zei ze toen.

Gloria is het eerste kindje van Marie en haar vriend acteur Stef Aerts, Wesley Biets uit ‘Callboys’. ‘Stef is altijd al de persoon geweest met wie ik dat avontuur heb willen aangaan’, zei ze eerder in een interview met Nieuwsblad Magazine. ‘Ik heb bij hem altijd gevoeld: dat is iets wat ik met hem wil doen, dat is iets wat wij aankunnen.’