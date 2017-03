Hanson viert 25-jarig bestaan met optreden in België

Wie jong was in 1997, herinnert zich ongetwijfeld de hit MMMBop nog. Een megahit die in bijna dertig verschillende landen nummer één werd. De piepjonge broers Isaac, Taylor en Zac Hanson waren op slag wereldberoemd. Intussen bestaat de groep 25 jaar en dat wordt gevierd in ons land.

Voor hun doorbraak hadden de jongens al vijf jaar aan hun muziek gewerkt en twee platen in eigen beheer uitgebracht. Het was het album Middle of Nowhere dat uiteindelijk alle verwachtingen oversteeg. De plaat werd wereldwijd door tien miljoen gezinnen gekocht en bevatte vijf hitsingles.

Om hun 25-jarig bestaan te vieren, komt Hanson op 9 juni 2017 naar Trix in Antwerpen. Naast de jubileumplaten Middle of Nowhere (20 jaar), Middle of Nowhere Acoustic & The Walk (10 jaar) en Anthems (4 jaar) zullen ze er ook hun - nog te verschijnen - zevende plaat in de bloemetjes zetten.

De voorverkoop start op vrijdag 17 maart 2017 via greenhousetalent.be.