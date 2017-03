Anti-kraakwet plots hoge prioriteit

Van onze redacteur

Brussel Dat het een nachtmerrie is om krakers uit je huis te zetten, was geweten. De Kamerleden ­Egbert Lachaert (Open VLD) en Veli Yüksel (CD&V) hebben twee jaar geleden al elk een wetsvoorstel ingediend om die absurditeit weg te werken.

Vandaag moeten eigenaars daarvoor een omslachtige burgerrechtelijke procedure beginnen bij de vrederechter. De bedoeling van Lachaert en Yüksel was om via de strafwet een soepeler regeling uit te werken. Dat voornemen staat trouwens ook in het federale regeerakkoord.

Schijnbaar zat er niet veel vooruitgang in het dossier. Achter de schermen is er na overleg met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wel gesleuteld aan een compromistekst, waar eind vorig jaar alle Vlaamse meerderheidspartijen zich achter hebben geschaard.

‘Het is volstrekt onbegrijpelijk dat de politici dit euvel in de wetgeving niet allang weg­gewerkt hebben’

Maar het college van procureurs-generaal adviseerde negatief. Het vreest problemen met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat het recht op huisvesting beschermt. Het vreest ook een hogere werklast. Bij een strafprocedure komt de bewijslast bij het parket te liggen, en niet meer bij de benadeelde huiseigenaars. Dat brengt voor het openbaar ministerie extra werk mee.

Bescherming

Het geval van het Gentse koppel op reis heeft de prioriteitenlijst omgegooid. Paul De Roo en zijn partner, die tijdelijk in Vietnam verblijven, sloegen vorige week alarm omdat enkele Roma-gezinnen hun huis gekraakt hadden. Burgemeester Daniël Termont (SP.A) klaagde dat hij geen wettelijk instrument in handen heeft om hen uit te zetten.

Dat lokte immens veel reactie uit. Veel onbegrip, maar ook ‘een massa platvloerse reacties op ons bericht: schunnig, gewelddadig, racistisch’, zegt het koppel in een opiniestuk in De Standaard.

Ook de politiek schakelt nu een versnelling hoger. Lachaert zegt dat hij de amendementen die het compromisvoorstel van eind vorig jaar uitvoeren, deze week aan de Kamerleden zal voorstellen.

Dat zou betekenen dat er een dubbel spoor komt. De huidige burgerlijke procedure voor de vrederechter wordt versterkt. Ook als je niet weet wie de krakers zijn of wanneer het niet hoogdringend is, zouden eigenaars naar de vrederechter kunnen stappen. De regeling daarvoor wordt minder complex, maar kost nog altijd geld.

‘Waarom slagen wij er niet in om hoe dan ook voorzieningen te scheppen voor alle vluchtelingen?’

Tegelijk worden krakers strafbaar. Wie argumenten kan voorleggen dat hij niet aan het kraken is, krijgt 48 uur de tijd om de rechter te overtuigen en kan zo een uitzetting vermijden. Komt de uitzetting er wel, dan is ze op kosten van de overheid.

Recht op wonen

CD&V stelt intussen opnieuw voor om een volgorde in het leven te roepen, waarbij eigenaars eerst naar de burgerlijke rechter moeten, en kraken pas strafbaar wordt als een eerste bevel van de vrederechter niet wordt gevolgd.

N-VA-Kamerlid Sophie De Wit ziet de meerwaarde van zo’n dubbele procedure niet in en vraagt de onmiddellijk strafbaarstelling. ‘Krakers die schermen met het recht op wonen, ik kan het bijna niet geloven’, zegt ze. ‘Waar is het recht op wonen van de eigenaars dan naartoe?’

De meerderheidspartijen vinden elkaar wel in hun kritiek op Termont. Die heeft zich te gemakkelijk neergelegd bij zijn onmacht om in te grijpen, vinden ze. CD&V-voorzitter Wouter Beke wijst erop dat de burgemeester de woning ook tijdelijk onbewoonbaar had kunnen verklaren. Hij moest er dan wel op toezien dat de krakers elders onderdak vinden.

Volgens Termont hebben de Roma in het huis de woning gehuurd van andere malafide personen, die de echte krakers zijn. dat maakt het nog moeilijker om hen uit te zetten.

Fred Debrock