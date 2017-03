Feyenoord de sterkste in doelpuntenkermis, Oulare wint met Willem II

In de Nederlandse Eredivisie heeft leider Feyenoord zondag op de 26ste speeldag een 5-2-overwinning geboekt tegen AZ. Stijn Wuytens maakte de partij vol bij het bezoekende team van coach John van de Brom (ex-Anderlecht).

Nicolai Jorgensen (11’) en Jens Toornstra (21’) deden De Kuip al vroeg in de partij ontploffen. Op het uur vlamde oude krijger Dirk Kuijt na een knappe één-twee de 3-0 tegen de netten. Derrick Luckassen mocht amper twee minuten later vrij binnenkoppen voor AZ. Jorgensen (80’) drukte van op de penaltystip de licht opflakkerende Alkmaarse hoop in. De Deense aanvaller vervolledigde tien minuten voor tijd zijn hattrick. Wout Weghorst beëindigde het doelpuntenfestival met een stifter over Feyenoord-doelman Vermeer.

Ajax blijft dankzij een 3-0 overwinning tegen FC Twente in het spoor van de Rotterdamse competitieleider. Amin Younes (55’) en goudhaantje Kasper Dolberg (67’ en 90’+1) bezorgden de Amsterdammers de zege. Bij Twente kwam Dylan Seys op het uur tussen de lijnen.

Oulare na 72 minuten gewisseld

Willem II hield de drie punten thuis tegen PEC Zwolle (2-0). Obbi Oulare en Jordy Croux raakten niet voorbij de PEC-doelman, maar Erik Falkenburg (24’) slaagde daar in de rebound wel in. In de blessuretijd stelde Thom Haye de Tilburgse zege veilig. Oulare, Courx en Funso Ojo startten in de basis bij Willem II. Oulare werd na 72 minuten gewisseld, Croux na 80 minuten.

Roda JC boekte in de strijd om het behoud een belangrijke thuisoverwinning tegen FC Groningen (3-1). De club uit Kerkrade had na doelpunten van Abdul Ajagun (31’), Christiaan Kum (54’) en Dani Schahin (66’) zijn schaapjes al op het droge. Groningen kwam op het scorebord via Brian Linssen (73’), die in de slotfase werd uitgesloten wegens natrappen. Tom Van Hyfte viel in de 77ste minuut in bij Roda.