De komende week wordt op het Schumanplein in Brussel het kunstwerk geplaatst ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart. Het kunstwerk is van kunstenaar Jean Henri Compère en is vandaag voorgesteld in z'n atelier in Luxemburg. Morgen wordt het naar Brussel getransporteerd.

Het monument wordt geplaatst niet ver van het metrostation Maalbeek. Het werk heet vrij vertaald 'gewond, maar overeind tegen het onbegrijpelijke. Met metalen platen die platliggen, maar zich ook oprichten en samenkomen.

Compère kwam als winnaar uit een projectwedstrijd die vorig jaar door de federale regering was gelanceerd. Het beeld uit roestvrij staal (inox) krijgt een plaats in de Wetstraat, meer bepaald in de voegangerszone die gelegen is tussen het Schumanplein en het Jubelpark.

Het monument van 20 meter lang en 2 meter hoog is getiteld 'gewond maar steeds overeind tegenover het onbegrijpelijke'. Het bestaat uit twee platen van geglansd roestvrij staal (inox) waarvan telkens één kant omhoog krult. 'Twee platen die tegenover elkaar staan en die samenkomen waar ze zich oprichten, zoals twee magneten die elkaar afstoten', klonk het zondag.

De kunstenaar ziet in het monument een krachtig gebaar tegen geweld, waarbij de ruimte tussen beide onderdelen plaats biedt voor dialoog en hoop. 'Het geglansde inox weerspiegelt de stemmingen van het weer' voegt Compère nog toe. 'Bij grijs weer zal het werk somberheid weerspiegelen. Bij regenweer zal de regen als tranen zichtbaar zijn op de platen. En wanneer de zon schijnt, zal het werk stralen. Dat is het leven, dat is hoop', aldus de kunstenaar.



Het kunstwerk is een krachtig signaal vindt de kunstenaar, dat voor discussie moet zorgen over de gevolgen van geweld. "Ik hoop dat de gevoelens die ik er bij voelde, worden doorgegeven en dat mensen zichzelf in het werk herkennen. En dat mensen het een beetje aanvaarden..."