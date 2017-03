Origi helpt glansloos Liverpool voorbij Burnley naar vierde plaats

Liverpool heeft zondag op de 28e speeldag in de Engelse Premier League een moeizame 2-1 overwinning geboekt tegen Burnley. Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi startten in de basis bij de Reds, Origi werd in de 79e minuut naar de kant gehaald.

Burnley, zonder de geblesseerde Steven Defour (hamstring), klom al in de zevende minuut op voorsprong op Anfield. Ashley Barnes gleed een splijtende voorzet van Lowton voorbij Mignolet. Een zwak Liverpool kwam bij zijn eerste echte kans op slag van rust langszij. Origi zette voor tot bij Wijnaldum, die in twee tijden de gelijkmaker scoorde. Op het uur legde Origi terug tot bij Emre Can. De Duitse middenvelder vlamde van buiten de zestien de 2-1 tegen de netten. Liverpool blijft vierde, Burnley is twaalfde.