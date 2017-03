De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft internationale organisaties opgeroepen Nederland sancties op te leggen. De Turkse leider verweet Nederland zondag zich te gedragen als ‘een bananenrepubliek'.

Erdogan kwam met zijn oproep tijdens een toespraak in de provincie Kocaeli. 'Ik roep alle internationale organisaties in Europa en elders op om Nederland sancties op te leggen', zei de president. Het schoot hem in het verkeerde keelgat dat Europa geen kritiek levert op het Nederlandse optreden. 'Heeft Europa iets gezegd? Nee. Waarom? Omdat ze elkaar niet bijten.'

Toch lieten andere EU-landen zondag van zich horen. Zo riep Frankrijk op tot de-escalatie. Saillant was dat de Turkse minister Mevlüt Çavusoglu (Buitenlandse Zaken) uitgerekend een toespraak in het Franse Metz aangreep om Nederland te bestempelen tot 'hoofdstad van het fascisme'.

In de Duitse politiek gingen juist stemmen op om solidariteit met Nederland te tonen. Volgens de voorzitter van de Duitse liberale partij FDP heeft premier Mark Rutte gehandeld zoals je het ook van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Europa had mogen verwachten.

Ook de Deense regering ziet de rel met lede ogen aan. Premier Lars Lokke Rasmussen stelde voor een gepland bezoek van zijn Turkse ambtsgenoot Binali Yildirim aan Denemarken uit te stellen. 'De bijeenkomst kan niet los worden gezien van de Turkse aanvallen op Nederland', zei Rasmussen.

Minister-president Rutte heeft Turkse Nederlanders opgeroepen zondagavond het hoofd koel te houden. De Nederlandse omroep NOS meldde dat de premier daarmee reageerde op berichten op sociale media waarin mensen worden opgeroepen opnieuw te gaan demonstreren.

Rutte liet opnieuw weten dat hij het onacceptabel vindt dat de Turkse president Erdogan Nederland vergelijkt met nazi-Duitsland. Volgens de premier beraadt Nederland zich op tegenmaatregelen als de Turken hun harde lijn handhaven.