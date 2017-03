Craig Shakespeare coacht Leicester City tot einde seizoen

Leicester City, dat eind februari afscheid nam van coach Claudio Ranieri, legt zijn lot tot het einde van het seizoen in handen van Craig Shakespeare. Na het ontslag van Ranieri was de 53-jarige Engelsman bij de landskampioen aangesteld als coach ad interim. Dat melden de ‘Foxes’ zondag op de clubwebsite.

Shakespeare, tot voor kort assistent van Ranieri, deed het uitstekend in de voorbije twee competitiewedstrijden, met zeges tegen Liverpool en Hull City (telkens 3-1).

“Craig heeft de aanzet gegeven tot een positieve reactie, een reactie waarop we gehoopt hadden. Hij heeft blijk gegeven van leiderschapskwaliteiten en kalmte onder aanzienlijke druk om twee belangrijke resultaten te behalen”, aldus vicevoorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha. “We hebben hem gevraagd om het team dit seizoen verder te leiden, en we zijn heel blij dat hij dit aanvaard heeft.”

Leicester, dat vorig seizoen zijn allereerste titel in de Premier League veroverde, vecht momenteel tegen de degradatie. Na 27 gespeelde wedstrijden telt de club 27 punten, drie punten boven de eerste degradatieplaats. De eerstvolgende wedstrijd van Leicester staat dinsdag op het programma. Dan treffen Jamie Vardy en co. FC Sevilla in de terugmatch van de achtste finales in de Champions League. De heenwedstrijd in Spanje eindigde op 2-1.