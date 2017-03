Antwerpse Havenhuis krijgt ruim 10.000 lopers over de vloer

Ruim 10.000 sportievelingen hebben zondag hun loopschoenen aangetrokken om deel te nemen aan de vijfde editie van de Antwerp Urban Trail, een loopevenement langsheen of door historische gebouwen, parken en unieke locaties in de Scheldestad. Grootste nieuwkomer dit jaar was het Havenhuis. Het 10 kilometer lange parcours werd voor het eerst ook opengesteld voor een 1.000-tal wandelaars.