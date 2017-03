In de Spaanse stad Valencia hebben activisten van dierenrechtenorganisatie AnimaNaturalis betoogd tegen de start van het nieuwe seizoen van stierengevechten. Daarbij besloten ze om halfnaakt een volle emmer met vals bloed over zich te gieten.

De groep, bestaande uit voornamelijk vrouwelijke protesteerders, had zich eerst bijna volledig uitgekleed vooraleer het overging tot actie. Het vals bloed kwam uit emmers waarop ‘Valencia: bloedbad voor stieren’ te lezen stond. Volgens de organisatie gaat het om een betoging tegen al het bloed dat is vergoten de afgelopen dagen.

'Het is niet nodig om bloed te vergieten om feest te vieren in Valencia.' De stierengevechten in de stad maken deel uit van het Las Fallas de Valencia-festival. Het evenement vindt plaats van 15 tot 19 maart.</P>