De Gentse burgemeester Daniël Termont voelt zich ‘compleet in de steek gelaten’ door de regering, omdat die geen standpunt inneemt over hoe er moet worden omgegaan met Turkse politici die in ons land campagne willen voeren over het nakende referendum in Turkije.

‘Ik ben op dit moment niet geconfronteerd met een concrete aanvraag’, zegt Daniël Termont. ‘Wel heb ik bij Binnenlandse Zaken gevraagd naar onderrichtingen, want dit is een zaak van internationale politiek geworden waar burgemeesters nu over moeten beslissen. Binnenlandse Zaken geeft ons geen uitleg, dus ga ik mij gedragen zoals ik mij altijd als democratisch burgemeester gedragen heb. Ik zal enkel verbieden als ik vrees dat de veiligheid in het gedrang wordt gebracht.’

Net omdat de kwestie een zaak van internationale politieke verhoudingen wordt, vindt Termont dat de regering zich moet uitspreken en informatie geven aan burgemeesters. ‘Ik voel me compleet in de steek gelaten door de regering die geen standpunt inneemt. In Nederland doet men dat wel. Mijn collega Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) kreeg richtlijnen van de regering, het was wel een standpunt waar ik het niet eens mee ben, maar hij kreeg tenminste duidelijkheid. Hier laat men de burgemeesters doen, om dan achteraf te kunnen zeggen dat er fouten gemaakt zijn. Nogmaals, dit heeft absoluut niets meer te maken met lokale gebeurtenissen, dit overschrijdt niet alleen de grenzen van de stad, maar ook die van ons land.’

Inhoudelijk wijst Termont er als burgemeester en democraat op dat hij na een veiligheidsanalyse in het verleden altijd evenementen toestond, zowel van uiterst rechts als uiterst links, zelfs al deelde hij de meningen niet. ‘Ik vind dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op samenkomst zeer belangrijk zijn. We brengen onze democratie zelf in gevaar als we dat recht niet toekennen aan mensen die we zelf als niet-democraten beschouwen.’

Flanders Expo

Uitbater van de Gentse beurshallen Flanders Expo wil tegen maandag om 12 uur weten of de Unie van Europese Turkse Democraten een evenement in het kader van het nakende referendum wil organiseren in de hallen. Dat zegt Artexis-CEO Dirk Van Roy.

De Unie van Europese Turkse Democraten (UETD) toonde eerder interesse om een evenement te organiseren in hal 8 van Flanders Expo, die ongeveer 13.000 mensen kan herbergen. Er was sprake van 19 of 26 maart, of een datum begin april. Maar tot zondagmiddag heeft UETD geen concrete aanvraag gedaan om een evenement te organiseren. Artexis wil dat uiterlijk tegen maandagmiddag 12 uur weten.



Artexis benadrukte eerder deze week dat het de vrijheid van meningsuiting en het recht op vergaderen belangrijk vindt. De exploitant gaf ook mee dat organisatoren, net zoals bij elk evenement, een veiligheidsdossier moeten opmaken en kunnen voorleggen aan politie en brandweer. Ook vroeg Artexis aan UETD een lijst met sprekers op.



Ook Van Roy nam kennis van de gebeurtenissen afgelopen nacht in Rotterdam. 'Ik volg nu ook met grote verontrusting het verdere verloop', zegt Van Roy. 'Wij willen activiteiten die een evenementieel gehalte hebben, maar als het zo op de spits gedreven wordt, dan moeten we ons toch beraden. Als je ziet tot wat dat in Nederland leidt, dan is het niet onze intentie om daar op één of andere manier toe bij te dragen.'