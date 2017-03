‘Le Pen wordt geen president’

Volgens ex-premier en voormalig Europees president Herman Van Rompuy (CD&V) zal Marine Le Pen de presidentsverkiezingen niet winnen. ‘Een meerderheid van de Fransen wil in de Unie blijven’, zegt hij in De Zondag.

Herman Van Rompuy stond als voorzitter van de Europese Raad een tijdlang aan het roer van de Europese Unie. Hij voorspelt dat Marine Le Pen het niet zal halen in de komende presidentsverkiezingen.

‘Als Le Pen zou winnen, zit de Unie met een gigantisch probleem. Maar laat me duidelijk zijn: dat zal niet gebeuren’, zegt Van Rompuy in een interview met De Zondag. Volgens hem zal de Europese Unie niet uit elkaar vallen en zal Le Pen geen president worden.

Volgens Van Rompuy kent Frankrijk een lange traditie van scepticisme tegenover de Unie. Maar kritiek op het functioneren van de Unie staat volgens hem zeker niet gelijk aan een voorkeur om uit de Unie te treden. ‘Een overweldigende meerderheid van de Fransen wil in de Unie blijven.’, zegt hij.

Wat zou de voormalige Europese president doen moest hij in Franse schoenen staan? ‘Ik zou stemmen voor de kandidaat die de grootste kans heeft om Le Pen te verslaan. En dat is vandaag Macron.’ Hij hoopt dan ook dat de Fransen op Macron (een centrumpoliticus, red.) zullen stemmen. ‘Macron is een overtuigd Europeaan.’

Trump

‘Met Trump is een populist erin geslaagd de macht te veroveren in een westers land. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij nog vele jaren de enige zal zijn. Een meerderheid van de mensen gelooft nog steeds in onze open samenleving, economie en democratie’, zegt Van Rompuy.

Toch zal Europa iets moeten veranderen. ‘De komende vijf jaar zal Europa het initiatief moeten nemen om haar burgers beter te beschermen tegen negatieve evoluties en dreigingen zoals illegale migratie, sociale dumping, onzekere jobs, terrorisme en belastingdumping. Gebeurt dat niet, dan zou Trump wel eens gezelschap kunnen krijgen’, besluit Van Rompuy.