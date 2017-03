Bocholt en Sasja tevreden met finaleplaats in beker: “Doel bereikt”

Bocholt en Sasja reageren uiteraard erg tevreden met hun ticket voor de mannenfinale van de Belgische handbalbeker. Bocholt versloeg zaterdag Hasselt na een ware thriller (39-40 na verlengingen) in de Alverberg, Sasja ging in zijn halve finale met 20-30 winnen bij Kortrijk.

De finale wordt op zondag 17 april gespeeld in Leuven. Voorafgaand aan de finale bij de mannen strijden Femina Visé en Sint-Truiden om de Beker van België bij de vrouwen.

“Ik ben enorm blij met de kwalificatie. Ons doel is bereikt”, aldus Bart Lenders, trainer van Achilles Bocholt. “Maar daar stopt het dan ook want we hebben eigenlijk niet goed gespeeld. Het was geen aangename partij voor spelers en publiek. Het was heel hectisch en de scheidsrechters maakten het zichzelf ook niet altijd makkelijk. Aan weerskanten waren er enkele dubieuze beslissingen waardoor er zowel bij Hasselt als bij ons wat ongenoegen was. In aanloop van de finale hebben we Callant Tongeren en Hubo Initia Hasselt uitgeschakeld. In beide gevallen zijn we tot het uiterste moeten gaan want telkens hadden we verlengingen nodig. Ik denk te mogen stellen dat we verdiend in de finale staan en nu moeten we het afmaken. We staan op een zucht van een tweede prijs in één seizoen. Makkelijk wordt dat niet want Sasja is een goede ploeg waarmee we het altijd moeilijk hebben”, klonk het bij Lenders, die met Bocholt eerder al de BENE League won.

“Onszelf moeilijk gemaakt”

“We hebben het onszelf moeilijk gemaakt maar uiteindelijk is de kwalificatie toch gelukt”, meldde Kevin Jacobs van Sasja. “Kortrijk heeft een jonge ploeg die vrank en vrij handbalt. Ze willen mooi handbal spelen en slagen daar ook in. Een pluim voor hun inzet en enthousiasme. Ze werden gesteund door ruim 1200 enthousiaste toeschouwers waardoor sommige van onze spelers misschien toch wel onder de indruk en/of niet geconcentreerd genoeg waren. Tot aan de rust speelde Kortrijk goed mee. In het begin van de tweede helft hebben wij meteen een kloof geslagen waarna we de wedstrijd vanaf dat moment onder controle hadden. De finale van de Beker van België is een beloning voor onze jonge spelersgroep die kan terugblikken op een goed seizoen maar op één punt de Final Four van de BENE-League en de daaraan verbonden play-offs miste. Dit is de kers op de taart.”