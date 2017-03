Trump ontslaat aanklager ‘voor uniformiteit’

Preet Bharara, de aanklager voor het Southern District van New York, laat via Twitter weten dat hij ontslagen werd door de administratie van Trump. Eerder werd hem gevraagd zelf op te stappen, maar dat wou hij niet.

‘Ik wou niet aftreden. Enkele momenten later was ik ontslagen.’ Dat schrijft Pete Bharara op Twitter. ‘Absolute onafhankelijkheid is de hoeksteen van justitie. Dat was elke dag mijn uitgangspunt’, schrijft Bharara in een verklaring.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life. — Preet Bharara (@PreetBharara) 11 maart 2017

Bharara was niet de enige aanklager die gevraagd werd ontslag te nemen. Naast hem werd 46 anderen hetzelfde gevraagd. Volgens CNN werden àlle aanklagers gevraagd ontslag te nemen, behalve Dana Boente en Rod Rosenstein. Trump wil Rosenstein voordragen als nieuwe procureur-generaal. De reden van deze ontslagen? ‘Het is belangrijk om uniformiteit te hebben in deze zaken’, zei een ambtenaar van de administratie van Trump.

Bharara weigerde een telefoontje van president Trump te beantwoorden, omdat contact tussen een aanklager en de president tegen het protocol is. Zijn weigering om ontslag te nemen zorgde voor een impasse.