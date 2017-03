Lichaam gevonden in Laken: ‘verdachte omstandigheden’

De man die zaterdagavond rond 19 uur dood werd gevonden op de openbare weg in Laken, is in verdachte omstandigheden overleden. Het Brusselse parket vorderde een onderzoeksrechter voor doodslag.

Een voorbijganger trof het levenloze lichaam van de man aan in de Thys-Vanhamstraat, nabij het Bockstaelplein. Het parket riep er een wetsdokter en het labo van de federale politie bij. Later op de avond gingen ook het parket zelf en de onderzoeksrechter ter plaatse.

Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat het om een verdacht overlijden gaat. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, maar het gerechtelijk onderzoek loopt nog.