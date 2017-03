Reactie Turkije: ‘De vergelding zal hard zijn’

De Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya kreeg geen toestemming om in Rotterdam een toespraak te geven. De Nederlandse regering heeft haar verplicht het land te verlaten. De relatie tussen Nederland en Turkije is erg gespannen.

De Turkse minister van familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya was naar Nederland afgereisd om de Nederlandse Turken op te roepen om te stemmen voor een referendum. Dat referendum moet de president meer macht geven. Sayan Kaya was met een wagen vanuit Duitsland naar Nederland vertrokken, om zo problemen met toelating voor het vliegtuig te omzeilen. Zaterdag werd de toelating voor haar collega Mevlut Cavusoglu ingetrokken, wat aanleiding gaf tot een stevige rel tussen Nederland en Turkije.

Sayan Kaya bleef urenlang in haar wagen zitten. Uiteindelijk stapte ze toch, vloekend en scheldend, uit de wagen. Ze werd onder politiebegeleiding terug naar Duitsland gebracht.

De Turkse president Erodogan reageert erg scherp. Hij laat Nederland weten dat ze ‘hard’ zullen reageren en zware tegenmaatregelen zullen treffen. 'Er zullen ernstige gevolgen zijn op diplomatiek, politiek, economisch vlak en op andere gebieden.'

‘Schandalige misleiding’

De burgemeest van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, sprak van een schandalige misleiding. ‘De Turkse minister heeft tegen ons gelogen’, zegt Aboutaleb. Volgens Aboutaleb waren er verschillende kolonnes onderweg, waardoor de politie achter de verkeerde aanreed. ‘Maar onze manschappen hebben Kaya dan toch onderschept aan het consulaat.’

Op beelden bij de Nederlandse omroep NOS was te zien dat de Turkse minister nabij het consulaat in Rotterdam werd tegenhouden door agenten. Ze kreeg te horen dat ze via de kortst mogelijke weg terug naar Duitsland moest, onder begeleiding van een escorte. Sayan Kaya weigerde daar op in te gaan.

Fatma Betül Sayan Kaya Hanimefendi diyeceksiniz ulan Hollanda inekleri! #FascisttNetherlands #EvetAvrupaTitriyor pic.twitter.com/DfxLHDkjBN — Zeki Kazim ARSLAN (@ArslanZekiKazim) 11 maart 2017

Volgens een woordvoerder van de AK-partij in Nederland, Mustafa Aslan, was het de bedoeling dat ze de aanhangers zou toespreken. ‘Haar enige bedoeling is de mensen te informeren over het referendum’ aldus Aslan. ‘Dat ze moeten gaan stemmen.’ Sayan Kaya noemt het een schending van het internationaal recht dat ze niet binnenmag in het consulaat.

Sayan Kaya vloog volgens de krant Hurriyet vanuit Keulen terug naar Istanbul.

Tumult

Bij het Turkse consulaat in Rotterdam werd het zaterdagavond steeds drukker. Honderden mensen verzamelden zich bij Westblaak. Velen droegen een Turkse vlag in hun hand. Nadat het bekend raakte dat Kaya de menigte niet mocht toespreken werd de sfeer grimmiger, en moest de politie enkele keren ingrijpen. Mensen gooiden met stenen en flessen. Rond twee uur vannacht heeft de politie een waterkanon ingezet tegen de aanwezigen.

Ambassade

De hele affaire blijft voor beroering zorgen tussen Nederland en Turkije. Nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eerder op de dag Nederland ‘fascistisch’ noemde, is nu ook officieel meegedeeld dat de Nederlandse ambassadeur niet meer welkom is in Turkije.