Goffin stoot door naar derde ronde in Indian Wells

David Goffin (ATP 12) heeft zich zaterdag geplaatst voor de derde ronde op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/6.993.450 dollar)

In de tweede ronde haalde de Luikenaar het in drie sets van de 20-jarige Rus Karen Khachanov (ATP 52): 6-4, 3-6 en 6-3 na 1 uur en 55 minuten. Het was hun eerste duel op het ATP-circuit.

In de derde ronde neemt elfde reekshoofd Goffin het op tegen de winnaar van het duel tussen het Spaanse 22e reekshoofd Albert Ramos-Vinolas (ATP 24) en de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 67).

Vorig jaar bereikte Goffin de halve finales in Indian Wells, hij heeft dus een pak punten te verdedigen in Amerika. Bij de laatste vier ging hij met 6-3, 3-6 en 6-3 onderuit tegen de Canadees Milos Raonic.

Ruben Bemelmans (ATP 154) wist zich eerder al niet te verzekeren van een plek op de hoofdtabel. Hij verloor in de eerste kwalificatieronde in drie sets van de Slovaak Norbert Gombos (ATP 114): 6-4, 1-6 en 6-3.