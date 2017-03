Guillaume Gillet wint met Nantes op bezoek bij Montpellier, Mbenza valt in

Guillaume Gillet heeft zaterdag op de 29e speeldag in de Franse Ligue 1 met Nantes 2-3 gewonnen op het veld van Montpellier.

Gillet speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers, Isaac Mbenza kwam na 78 minuten het veld op bij de thuisploeg. Dankzij de zege klimt Nantes met 37 punten naar de tiende plaats. Montpellier is pas dertiende met 33 punten.

Guingamp won met forfaitcijfers van Bastia. Nill De Pauw startte op de bank bij de thuisploeg en mocht na 78 minuten invallen. Opvallend was dat alle doelpunten in de tweede helft gescoord werden. Salibur (47.), Beaux (56.), Briand (70.), Blas (78.) en Mendy (86.), na een assist van De Pauw, zorgden voor de doelpunten. Guingamp is achtste met 38 punten.