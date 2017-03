Nederland weert ook tweede Turkse minister

De Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya krijgt geen toestemming om in Rotterdam een toespraak te geven. De Nederlandse regering heeft haar gevraagd om het land te verlaten.

De minister is met een wagen vanuit Duitsland naar Nederland vertrokken, om zo problemen met toelating voor het vliegtuig te omzeilen. Eerder vandaag werd de toelating voor haar collega Mevlut Cavusoglu ingetrokken, wat aanleiding gaf tot een stevige rel tussen Nederland en Turkije.

Maar het konvooi van de minister werd echter al op weg naar Rotterdam tegengehouden door de Nederlandse politie. De identiteitspapieren van de inzittenden werd door agenten gecontroleerd. Ook op beelden bij de Nederlandse omroep NOS was te zien dat de Turkse minister nabij het consulaat in Rotterdam werd tegenhouden door agenten.

Officiële bronnen als politie, gemeente of regering houden de lippen op elkaar over of de vrouw in Nederland is en of ze daadwerkelijk tegen is gehouden. ‘We nemen onze maatregelen’, laat premier Mark Rutte via een woordvoerder weten. ‘Wat ons betreft kan ze vanavond geen groep toespreken in Rotterdam. We proberen dat waar te maken, maar hoe dan, daarover kan ik niks zeggen.’

Volgens een woordvoerder van de AK-partij in Nederland, Mustafa Aslan, was het de bedoeling dat ze wel gaat spreken. ‘Haar enige bedoeling is de mensen te informeren over het referendum’ aldus Aslan. ‘Dat ze moeten gaan stemmen.’

Bij het Turkse consulaat in Rotterdam is het zaterdagavond steeds drukker aan het worden. Honderden mensen hebben zich inmiddels verzameld bij Westblaak. Velen dragen een Turkse vlag in hun hand. Nadat het bekend raakte dat Kaya de menigte niet mocht toespreken werd de sfeer grimmiger, en moest de politie tussenbeide komen om een aantal betogers te kalmeren.

De hele affaire blijft voor beroering zorgen tussen Nederland en Turkije. Nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eerder op de dag Nederland 'fascistisch' noemde, is nu ook officieel meegedeeld dat de Nederlandse ambassadeur niet meer welkom is in Turkije.