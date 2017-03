En of ze in Antwerpen wakker lagen van de historische titelmatch op Schiervelde. Het Bosuilstadion was zowaar uitverkocht voor... de beelden van de beslissende match in Roeselare. Dat zijn meer toeschouwers dan in het Schiervelde-stadion van Roeselare, waar de wedstrijd gespeeld werd. De sfeer zat er dan ook dik in op de Bosuil en kwam tot een climax toen bleek dat stamnummer één de voorsprong uit de heenmatch niet meer uit handen zou geven.