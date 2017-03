Zieke Steven Kruijswijk verlaat Koers naar de Zon

De Nederlandse wielrenner Steven Kruijswijk verschijnt zaterdag niet aan de start voor de zevende etappe van Parijs-Nice. De renner van LottoNL-Jumbo is al de hele week verkouden en kon zich daarom niet echt meten met de beste renners van de Franse rittenkoers, meldt zijn team.

Kruijswijk moest vrijdag in de zesde etappe ruim een kwartier toegeven op ritwinnaar Simon Yates. De nummer vier van de laatste Ronde van Italië was vorige week al verkouden toen hij aan Parijs-Nice begon. Mede door het slechte weer wist hij onvoldoende te herstellen.

“Als het slecht weer was geweest, hadden we hem vandaag uit koers gehaald”, had ploegleider Nico Verhoeven vrijdag nog laten optekenen over Kruijswijk. “Hij was al niet fit en vannacht heeft hij slecht geslapen. Zijn verkoudheid is er door de slechte weersomstandigheden van de eerste vier dagen niet beter op geworden”.

De zevende rit in Parijs-Nice brengt de renners zaterdag over 177 km van Nice naar de Col de la Couillole.

(sdv)