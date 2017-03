Gents koppel vraagt politiebescherming voor krakers die huis bezetten

Het Gentse koppel dat niet meer in de eigen woonst geraakt omdat er krakers verblijven, is zo geschrokken van het aantal racistische reacties dat het politiebescherming heeft gevraagd voor de Roma die in hun huis wonen.

Pol de Roo en Sarah Braeye hebben in december een huis gekocht in de Holstraat. Ze zijn daar gedomicilieerd, maar verblijven in Vietnam voor het werk. De buurvrouw liet hen weten dat een tiental mensen hun huis zijn ingetrokken nadat het slot is geforceerd.

‘Het gaat om een of meerdere Romagezinnen, in totaal elf volwassenen, hun kinderen en een hond’, vertelde Braeye aan de telefoon, vanuit Vietnam. ‘Wat ze daar precies uitspoken, weten we niet. Onze buurvrouw hoort gehamer en getimmer. En ze komen regelmatig buiten met planken. We vrezen dat ze er een boeltje van maken. Onze nieuwe meubels staan daar al. Er is water, elektriciteit en een oude kachel. We weten niet of die nog werkt, dus de kans op brandgevaar is zeer groot.’

Geen geweld en racisme

Na een Facebookoproep verwittigde het koppel ook de politie en nam het een advocaat onder de arm. Maar de Roma weer uit het huis zetten, blijkt geen koud kunstje te worden. De politie mag enkel ingrijpen wanneer bewoners zich in nood bevinden of er een rechterlijk bevel is. Door hiaten in de wet kan het koppel dus niet meer in de eigen woonst.

Maar dat is nu niet meer de allergrootste zorg van het koppel. ‘Onze oproep op Facebook ontketende een storm aan reacties’, klinkt het op Facebook. ‘Laten wij echter heel duidelijk zijn: ten stelligste distantiëren wij ons van eender welke oproep tot haat, discriminatie, racisme of geweld. Geen van deze mág en kán een oplossing inhouden! Wij vragen de politie van Gent dan ook om de Roma-familie die zich momenteel in ons huis bevindt, indien nodig, politionele bescherming te bieden tegen alle vormen van gewelddadige actie.’