Vakbond: ‘Treinen botsten bijna in Vorst’

In het vormingsstation van Vorst is vrijdag ‘dankzij de koelbloedigheid van de treinbestuurders’ een botsing tussen twee treinen nipt vermeden. Dat zegt de Brusselse socialistische vakbondsman Philippe Dubois. Infrabel meldt enkel dat door een informaticapanne in Brussel-Zuid een tiental treinen werd geannuleerd.

De eerste trein die geschrapt werd, was een P-trein tussen Brussel en Luik-Guillemins. Die trein verliet kort na 16 uur het station Vorst-Vorming toen de panne zich voordeed. De bestuurder merkte op dat er iets mis wat met de signalisatie en heeft de trein meteen gestopt, aldus de Infrabel-versie.

Volgens Infrabel is er wel een team van onderzoekers ter plaatse gestuurd. Om 17 uur was het probleem opgelost, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Sacré nog.

‘Incident had tot doden kunnen leiden’

Dubois meldt dat een ramp vermeden werd dankzij de noodrem. Zonder die noodrem had het incident tot de dood van de bestuurders kunnen leiden - zij bevonden zich op nauwelijks 1 meter van elkaar, aldus Dubois. Door deze manoeuvres werden de wissels wel beschadigd. ‘Volgens de eerste getuigenissen waren alle seinen gedoofd’, schrijft de vakbondsman.

Omdat het niet het eerste incident is in dit station, vraagt de socialistische spoorvakbond in Brussel (CGSP) noodmaatregelen van NMBS en Infrabel. De vakbondsman verwijst naar wat op 27 februari gebeurde in een internationale trein naar Nederland, waarbij een groot venster loskwam en binnen in de wagon gevallen is.

Die trein kwam uit Vorst-Vorming, voor zijn eerste vertrek. Nog volgens de vakbondsman is ook in de nacht op donderdag een botsing tussen een Desiro en een TGV vermeden kunnen worden, opnieuw dankzij ‘een goede reflex van de bestuurders’.

Nog in Vorst vertrok begin januari een Desiro zonder bestuurder en ontspoorde. Daar lag een niet-geactiveerde parkeerrem en een lichte helling aan de oorzaak.

Op 18 januari werd al een paritair comité samengeroepen, waar de NMBS beloofde om onmiddellijk een diepgaand onderzoek op te starten om na te gaan wat aan de oorzaak ligt van de problemen in Vorst-Vorming. ‘De vakbond wacht nog altijd en moet jammer genoeg vaststellen dat de incidenten blijven duren, en zo het personeel in gevaar brengen.’