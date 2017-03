Gents koppel radeloos nadat krakers huis bewonen

Een groep krakers verblijft sinds enkele weken in het huis van een Gents koppel dat in het buitenland werkt. ‘We zijn radeloos’, klinkt het op Facebook.

Pol de Roo en Sarah Braeye hebben in december een huis gekocht in de Holstraat. Ze zijn daar gedomicilieerd, maar verblijven in Vietnam voor het werk. De buurvrouw liet hen weten dat een tiental mensen hun huis zijn ingetrokken nadat het slot is geforceerd.

‘Het gaat om een of meerdere Romagezinnen, in totaal elf volwassenen, hun kinderen en een hond’, vertelt Braeye aan de telefoon, vanuit Vietnam. ‘Wat ze daar precies uitspoken, weten we niet. Onze buurvrouw hoort gehamer en getimmer. En ze komen regelmatig buiten met planken. We vrezen dat ze er een boeltje van maken. Onze nieuwe meubels staan daar al. Er is water, elektriciteit en een oude kachel. We weten niet of die nog werkt, dus de kans op brandgevaar is zeer groot.’

Machteloos

De eigenaars voelen zich machteloos. Het koppel verwittigde de politie en nam een advocaat onder de arm. Die begrijpt niet dat de politie nog altijd niet heeft ingegrepen. ‘De politie heeft een pv opgesteld maar kan de krakers naar eigen zeggen niet buiten zetten omdat kraken an sich geen strafbaar feit is. Dat lijkt me bizar: ze hebben wel degelijk ingebroken. Bovendien gaat het niet om een leegstaand pand. Mijn cliënten staan er gedomicilieerd’, aldus advocaat Henri Nottenbaert.

Toch heeft de politie een rechterlijk bevel nodig om in te grijpen. ‘Wij mogen alleen ingrijpen als mensen in nood zijn. Hier is dat niet het geval, want het koppel zit in het buitenland. Maar we hebben alle begrip voor hen en zijn zelf al enkele malen in het huis langsgeweest. Meer kunnen we voorlopig niet doen. Samen met de stad zoeken we zo mogelijk naar een oplossing. We laten hen niet in de kou staan’, klinkt het.

Het geval van De Roo en Braeye is geen unicum in Gent. 'We maken geregeld zulke situaties mee. Er zitten hiaten in de wet.'

Woedende burgemeester

'Het is totaal onaanvaardbaar dat ik niet kan optreden tegen krakers die inbreken in huizen die bewoond zijn, waar mensen gedomicilieerd staan die op reis zijn of in het ziekenhuis verblijven.' Dat zegt de Gentse burgemeester Daniël Termont in een reactie.

Het gaat niet om een alleenstaand geval, zegt burgemeester Termont. 'Er is het voorbeeld van een bejaarde vrouw die drie weken in het ziekenhuis verbleef en daarna moest vaststellen dat haar huis ingenomen werd. Zolang de federale regering geen maatregelen treft, sta ik daar echter compleet machteloos tegenover. Als de politie vaststelt dat er daar iemand woont, dan moeten zij die met rust laten. Dat is de federale wetgeving. Dat moet in het parlement nu eens eindelijk veranderd worden.'