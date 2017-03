Begrotingscontrole wordt kinderspel

Het monitoringscomité bevestigt dat er slechts een kleine inspanning gedaan moet worden bij de begrotingscontrole. De regering moet op zoek naar 313 miljoen euro. Dat is minder dan het bedrag van 500 miljoen dat eerder deze week circuleerde.

Het monitoringcomité is een groep van topambtenaren die de begroting opvolgt. Zij ramen het tekort in de begroting op 313 miljoen euro. Dat bedrag kan echter nog oplopen indien de regering beslist de buffer van 793 miljoen euro niet te gebruiken. De buffer bedraagt 0,17 procent van het bbp.

De regering zit dit weekend normaal gezien al een eerste keer samen om de begroting te bespreken.

De regering-Michel wou de begroting voor de periode 2016-2017 met 1,2 procent van het bruto binnenlands product of ruim 5 miljard euro verbeteren. Het monitoringcomité rekende uit dat de regering daarvoor 313 miljoen euro nodig had. Dat bedrag is minder dan de 500 miljoen euro waarvan eerder sprake was.