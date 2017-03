Belgische skiër belandt onder sneeuwmachine

Een 24-jarige Belg heeft donderdag veel geluk gehad in het Oostenrijkse Patscherkofel. Hij kwam onder een sneeuwmachine terecht, maar werd slechts lichtgewond. Dat vernamen lokale media van de plaatselijke politie.

Onze landgenoot was donderdagmiddag rond 15.50 uur aan het skiën in Patscherkofel, in de buurt van Tirol. Toen hij onvoorzichtig over een hek sprong, zag hij niet dat aan de andere kant net een sneeuwmachine aankwam.

De 59-jarige bestuurder die met het toestel de berg op reed, had onze landgenoot niet gezien. Door de hevige sneeuwval en mist in het skigebied merkte hij niets van het voorval en reed gewoon door.

Pas een tijdje later werd de Belg opgemerkt. Een bediende van een van de liften in het gebied had hem om hulp horen roepen, waarna het Rode Kruis hem kon redden en naar het ziekenhuis bracht. Dat mocht hij ’s avonds al verlaten. Volgens de lokale politie heeft de skiër enorm veel geluk gehad en had hij ernstig gewond kunnen raken als er niet zoveel sneeuw gevallen was de voorbije dagen.