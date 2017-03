Charline Van Snick pakt eerste medaille in nieuwe gewichtsklasse

Twee flitsen hebben Charline Van Snick vrijdag brons bezorgd op de Grand Slam van Bakoe. Ze pakte zo haar eerste medaille in haar nieuwe gewichtsklasse en op die manier bewees ze dat ze de overstap van de -48 naar de -52 kg helemaal verteerd heeft en dat ze eveneens opnieuw podiumkandidaat is voor het EK van eind volgende maand in Warschau.

Voor Van Snick was het pas haar tweede toernooi bij de -52. In haar openingskamp ging haar 21-jarige Israëlische opponente Ariel Bezabel (WR 72) vrij en vrank haar kans en zo stond de Luikse op anderhalve minuut voor tijd met twee waza-ari’s in het krijt. Een roemloze aftocht leek in de maak, zeker toen Bezabel er nog een derde waza-ari bovenop deed. Maar in de counter op die derde waza-ari reageerde Van Snick met een knappe houdgreep en die leverde de winnende ippon op.

De tweede flits kwam er in de kamp voor brons tegen een andere Israëlische, de nummer 7 van de wereld Gili Cohen. Op 1:40 van het einde plaatste de Luikse een zoveelste aanval, die in eerste instantie een waza-ari opleverde maar in de volgende fractie van een seconde zag Van Snick de mogelijkheid een armklem te plaatsen en die leverde opnieuw een ippon en ook het brons op.

In een zoutloze kwartfinale tegen de Roemeense Alexandra-Larisa Florian (WR 19) moest Van Snick eerder op de dag drie strafpunten incasseren. Ze verloor zo met ippon en werd naar de herkansingen verwezen. Daarin pakte ze binnen de minuut de Poolse Karolina Pienkowska (WR 20) in met ippon.