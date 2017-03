Vlaamse Onderwijsraad pleit voor specifieke masteropleiding voor basisonderwijs

De Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) pleit in zijn jongste advies voor een specifieke masteropleiding voor het basisonderwijs en vraagt aan de overheid om versneld werk te maken van het onderzoek naar de opportuniteit en de meerwaarde hiervan.

Het advies 'over het toekomstplan basisonderwijs' is vrijdag online gezet op de website van de Vlor. De raad presenteert zijn voorstel als een alternatief voor de piste van de Vlaamse regering om bijkomende bijzondere leermeesters (zeg maar vakleraren) in het basisonderwijs te introduceren.

Met zijn voorstellen geeft de Vlor input voor het 'Strategisch plan voor een sterk basisonderwijs tegen 2025' dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in het vooruitzicht heeft gesteld. De Vlor somt tien krachtlijnen op. 'Het financieel versterken van het basisonderwijs is een noodzakelijke voorwaarde hiervoor', zegt de Vlor. 'Er is sprake van een jarenlange onderfinanciering van het basisonderwijs.'

De Vlor vindt dat leraren meer tijd moeten krijgen voor overleg en voor permanente professionele groei. Hefbomen daarvoor zijn minder kindgebonden uren en een uitbreiding van de pedagogische studiedagen om met het hele team te kunnen werken aan de schooleigen visie en gezamenlijke prioriteiten. De Vlor signaleert ook de grote vraag van leraren naar kleinere groepen van leerlingen.

De Vlor pleit voor bijkomende omkadering op leidinggevend, ondersteunend en beleidsvlak, een directeur zonder onderwijsopdracht in elke basisschool en de nodige middelen voor opleidingen van directies op basis van een overlegd profiel van schoolleiders en met externe kwaliteitsbewaking.

De Vlor vraagt aan de overheid om niet zomaar in te gaan op bepaalde maatschappelijke vragen, zoals de vraag naar de vroege ontwikkeling van moderne vreemde talen.

Opmerkelijk is nog het voorstel om alle leerlingen op het einde van het basisonderwijs hetzelfde getuigschrift te geven met een niet-bindend, gemotiveerd advies over het vervolg van hun onderwijsloopbaan.

De Vlor wil ook een uitbreiding van de uren kinderverzorging in het kleuteronderwijs en vraagt een onderzoek naar het inzetten van kinderverzorgers in het lager onderwijs. 'De werkingsmiddelen van de kleuterschool moeten minstens worden opgetrokken tot het huidige niveau van het lager onderwijs', vindt de raad. 'Om het basisonderwijs echt kosteloos te maken, is het ook nodig dat de werkingsmiddelen van het gehele basisonderwijs verhoogd worden.'

Naast de (nieuwe) krachtlijnen voor de toekomst benadrukt de Vlor ten slotte ook dat 'een aantal sterktes van het basisonderwijs moeten behouden blijven, hoewel ze nu onder druk staan, zoals de ruime differentiatiemogelijkheden of klas- of groepsleraren (en geen vakleraren).'